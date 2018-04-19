محلية الدندر تناقش أداء الربع الأول من العام الحالي

الدندر 19-4-2018م (سونا)- ترأس الأستاذ عبدالعظيم آدم يوسف معتمد الدندر الاجتماع الدوري لمديري الإدارات بالمحلية بحضور الأستاذ ابو سن أحمد الاحيمر المدير التنفيذي للمحلية.

وناقش الاجتماع تقارير الآداء للربع الأول من العام 2018 ووقف المعتمد علي مدي تنفيذ الخطط كما وقف علي الإنجازات والمعوقات التي تعترض سير الأداء .

وأشاد المعتمد بآداء الإدارات في تجويد الأداء موجها بضرورة العمل وفق الخطة مع مراعاة الأولويات كما وجه الإدارات الخدمية ببذل المزيد من الجهد من أجل تقديم خدمات تلبي طموحات المواطنين ، مؤكدا اهتمام المحلية بعمليات التنمية .وقال إن محليته سعت الي توسيع المواعين الايرادية.

جاء ذلك لدى اجتماعه مع الضباط الإداريين الجدد بحضور المدير التنفيذي للمحلية .ودعا الضباط الإداريين الى ضرورة العمل وفق الموجهات الخاصة بعملية إصلاح الدوله للنهوض بالمحلية وأكد وقوف المحلية ودعمها لكافة الأنشطة علي مستوى الوحدات الإدارية والعمل على حل المعوقات التي تعترض سير العمل.

