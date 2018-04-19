قيادة الفرقة 17 مشاة تؤكد جاهزيتها للدفاع عن الوطن والجمع القسري للسلاح

سنجة 19 - 4 - 2018 م( سونا) - أكدت قيادة الفرقة السابعة عشر مشاة بسنجة جاهزيتها لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة ووحدة الوطن بجانب جاهزيتها لتنفيذ مرحلة الجمع القسري للسلاح.

وحيّا ممثل والي سنار وزير الصحة محمد عبدالقادر المأمون لدي مخاطبته طابور السير السنوي الذي نظمته شعبة التدريب بالفرقة اليوم ، صمود القوات المسلحة ونضالها الطويل لحماية الوطن وبارك المأمون إنتصارات القوات المسلحة في كافة الجبهات ودحر التمرد وأكد تعاون حكومة ولاية سنار مع القوات المسلحة ومساندتها في السلم والحرب .

من جانبه جدد قائد الفرقة 17 مشاة اللواء ركن أحمد صالح أحمد عبود العهد للمحافظة علي صون تراب الوطن والمحافظة علي عزته وكرامته وأرسل قائد الفرقة رسائل للعملاء والخونة قال فيها أن الوطن لن يكن لقمة سائغة للنيل من وحدته مؤكدا جاهزية الفرقة لمرحلة الجمع القسري للسلاح محييا شهداء الفرقة السابعة عشر في اليمن ومناطق العمليات والمرابطين في الثغور مشيرا إلي اهتمامات الفرقة بالتدريب النوعي ورفع مهارات منسوبي الفرقة .