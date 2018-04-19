رئيس الجمهورية يشارك في منتدى تانا ببحر دار بإثيوبيا

الخرطوم 19-4-2018م ( سونا) - يتوجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم غد إلى إثيوبيا مترئسا وفد السودان المشارك فى منتدى تانا رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي تستضيفه مدينة بحر دار الإثيوبية يومي 21 - 22- إبريل الحالي.

وسيركز المنتدى في دورته السابعة هذا العام على ملكية إفريقيا لأحكام السلام والأمن، فضلاً عن تمويل وإصلاح الاتحاد الإفريقي.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، وزير الخارجية إبراهيم غندور، والفريق أول صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية.

