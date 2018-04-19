القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بشمال دارفور يستعرض تقارير أداء الأمانات

الفاشر 19ــ4ــ2018م (سونا) -استعرض القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور خلال اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم بمقر الحزب بالفاشر برئاسة رئيس القطاع عيسى محمد عبدالله تقارير أداء الأمانات التابعة للقطاع ومحضر التكاليف السابقة التي تضمنت نتائج زيارة وفد القطاع إلى محليات كبكابية، السريف، سرف عمرة بغرض الوقوف على سير العمل السياسي والتنظيمي.

وقد اطلع الاجتماع على تقرير أمانة التعبئة السياسية والاستنفار الذي قدمه أمين الأمانة مفرح عبد الرحيم شمشوم حول الوضع السياسي الراهن ومستوى إنفاذ المناشط السياسية، كما وقف الاجتماع على الاستعدادات الجارية لقيام الملتقى الجامع لهياكل المؤتمر الوطني بالولاية علاوة على مناقشة مستوى تنفيذ وإنزال المحور السياسي من مخرجات الحوار الوطني وأثره في تحقيق الأمن والاستقرار ونهضة المجتمع في مختلف المجالات.

وعبر رئيس القطاع السياسي عن تقديره للجهود التي بذلتها قيادة الحزب بالولاية تجاه إنزال مخرجات الحوار وتعزيز الوفاق الوطني مؤكداً استمرار الحزب في التواصل السياسي وتقوية الأواصر مع القوى السياسية والحزبية بالولاية ودعم وإسناد قرارات الدولة الرامية لتحقيق الأمن والإستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.