حزب التحرير والعدالة القومي يرحب بقرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالبلاد

الخرطوم في19-4-2018م (سونا) -

رحب حزب التحرير والعدالة القومي بقرار رئيس الجمهورية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالبلاد باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الحريات العامة التي هي من أبرز مخرجات الحوار . الوطني

وقال الأستاذ أحمد فضل عبد الله رئيس القطاع السياسي بحزب التحرير والعدالة القومي في حواره مع (وكالة السودان للأنباء) ينشر لاحقا إن القرار يعزيز الثقة بين الحكومة والقوى السياسية بالبلاد سيما الأحزاب المعارضة وأضاف فضل أن إطلاق سراح المعتقلين إشارة إيجابية للمجتمع الدولي والإقليمي بأن الحريات . العامة وحقوق الإنسان مصانة في السودان مشيرا إلى أنه جاء في الوقت المناسب

وفي سؤال عن تقييمهم لمستوى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أجاب بأن تنفيذ مخرجات الحوار يمضي بشكل طيب وقال إن ما تحقق دون الطموح، لافتا إلى أن هناك أسبابا موضوعية أدت إلى تأخير وتيرة تنفيذ المخرجات، مؤكدا أن هناك إرادة من كافة الجهات المعنية بأمر الحوار سواء القوة السياسية التي تحاورت . أو الحكومة التي تتولى أمر تنفيذ المخرجات وهي عملية طويلة تحتاج إلى وقت