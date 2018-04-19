مجلس الوزراء يجيز مجموعة من الإتفاقيات والبرتكولات

الخرطوم 19-4 - 2018 م (سونا)- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مجموعة من الإتفاقيات والبروتكولات مع بعض الدول الشقيقة تمثلت في اتفاقية للتعاون في مجال الإرشاد والأوقاف بين حكومة السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية واتفاقية في مجال التعاون الثقافي بين السودان وموريتانيا والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التدريب المهني بين السودان والأردن والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين السودان وتونس.

إلي ذلك استمع المجلس إلي إفادة من وزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض بشأن أن دولة قطر أبدت رغبتها في عام 2016 للإستثمار في ميناء سواكن وفق دراسة شاملة أجراها عدد من الفنيين السودانيين والقطريين وذلك لإنشاء مرابط تستقبل أضخم سفن العالم والتي تتجاوز سعتها 100 ألف طن بما يتضمن إنشاء المباني وتوفير التقانة وأدوات المناولة وخطط السكة حديد وشبكات الإتصال بتكلفة تصل إلي 500 مليون دولار حيث ستطرح الإنشاءات في مرحلة التنفيذ في عطاءات دولية للتنافس عليها .