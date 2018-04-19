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أخبار محلية - سياسية

حسبو يراس الإجتماع الخاص بترتيبات مؤتمر الحدود السودانية التشادية

التاريخ : 19-04-2018 - 02:50:00 مساءً
الخرطوم 19-4- 2018م(سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم الإجتماع الخاص بترتيبات قيام موتمر الحدود السودانية التشادية الذي سيعقد بمدينة الجنينة 24 و25 إبريل الحالي بمشاركة رئيسي البلدين والأحزاب السياسية والإدارات الأهلية ورجال الأعمال في البلدين.
ووقف الإجتماع على الترتيبات الفنية فيما يتعلق بإعداد الأوراق التي سيناقشها الموتمر في المحاور الإقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية وقوائم المشاركين وترتيبات الإقامة والنقل .
وشدد الإجتماع على أهمية التغطية الإعلامية الكاملة لأعمال المؤتمر بما يمكن من تحقيق الأهداف المنشودة للموتمر .

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