الحكومة الإيطالية تستلم رفاة اصغر جندي شارك فى الحرب العالميه الثانيه

بورتسودان 19 - 4 - 2018 م ( سونا) تسلمت الحكومة الإيطالية اليوم ببورتسودان رفاة الجندي الإيطالي (كارلو) الذي شارك في الحرب العالمية الثانية في جزيرة بارموسي السودانية على بعد 35 ميلا بحريا شمال شرق ميناء بورتسودان، حيث تمت إجراءات التسليم بين والي البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد حامد وسفير . إيطاليا لدى السودان بالخرطوم فابرنيو لوباسو الذي وصل إلي ولاية البحر الأحمر لاستلام الرفاة

وأشاد الوالي خلال مراسم التسليم بالعلاقات المتطورة بين السودان وإيطاليا، مشيرا إلى الترتيبات التي تمت . بين البلدين من أجل نقل الرفاة إلي إيطاليا

كما أشاد وزير الصحة بالولاية كابتن طيار عيسي كباشي عيسى، بالعلاقات المتميزة بين السودان وإيطاليا، . والمساعدات التي تقدمها الحكومة الإيطالية للولاية في المجال الطبي

من جانبه أشاد السفير الإيطالي بالتعاون القائم بين بلاده والسودان في المجالات المختلفة، ودور الولاية . الرائد في تسهيل إجراءات تسليم رفاة الجندي الإيطالي.

وتشير "سونا" إلى أنه تمت إجراءات تسليم الرفاة بحضور لجنة الأمن بالولاية ويذكر أن الجندي الإيطالي (كارلو) يعتبر أصغر جندي شارك في الحرب العالمية الثانية وتم دفن جثمانه في جزيرة بارموسي إثر غرق السفينة الحربية الإيطالية في الساحل السوداني خلال الحرب، وأصبح حطام السفينة الغارق مزارا سياحيا . لهواة سباحة الغطس والتصوير تحت الماء