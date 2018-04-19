الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان يمتدح النتائج التي حققتها حملة جمع السلاح بدارفور

الفاشر 19ــ4ـ 2018م (سونا) اطلع خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان بالسودان أرنست نوناسي على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بولاية شمال دارفور جاء ذلك خلال زيارته إلى الفاشر حاضرة شمال دارفور ولقاءه اليوم والي الولاية عبد الواحد يوسف إبراهيم بحضور ممثل وزارة الخارجية ومستشاري .وزارة العدل ونائب المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور الخاصة وأعضاء لجنة أمن الولاية

وأكد له الوالي أن الولاية تشهد استقرارا أمنيا وإنسانيا بعد أن وضعت الحرب أوزارها حيث خلت الولاية من أي وجود للحركات المسلحة، قاطعا بأن عملية جمع السلاح بالولاية قد حققت نجاحا كبيرا وأدت إلي حسم . كافة مظاهر التفلت والاحتراب

وتطرق الوالي خلال اللقاء إلى الخطة التى أعدتها حكومته لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين العائدين إلي مناطقهم الأصلية، مشيرا في هذا الخصوص إلي عودة أكثر من 57 ألف نازح إلى قراهم ومناطقهم الأصلية خلال المرحلة الفائتة من جملة247 ألف نازح ينتشرون بمعسكرات النازحيين بالولاية وقال إبراهيم إن حكومته تعكف على الإعداد لإقامة ملتقيات للمصالحات الاجتماعية للمكونات المجتمعية بالولاية لتأسيس عقد اجتماعي جديد يتواثق عليه الجميع كما أشار الوالي إلى انتشار الأجهزة العدلية والأقسام الشرطية التي قال إنها شملت جميع أنحاء الولاية مؤكدا عزم حكومته على فتح المزيد من المحاكم الجديدة بمحليات الولاية لمتابعة قضايا الناس وبسط القانون والعدل، ممتدحا الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة نحو تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المشروعات التنموية والبنى التحتية ومحاربة ظاهرة الهجرة غير . الشرعية

وانتقد والي شمال دارفور بطء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في إنفاذ خطة الاستقرار بالولاية، مطالبا بأهمية تغير تفويض البعثة للإستفادة من إمكانياتها في معالجة آثار الحرب وتحقيق التنمية . ومشروعات البني التحتية وبناء عملية السلام والاستقرار

وأعلن خبير الأمم المتحدة المستقل ارنست ننونسي في تصريح صحفي عقدب اللقاء دعمه وتشجيعية لخطة الاستقرار التي قدمت للبعثة المشتركة من قبل حكومة الولاية حاثا الأمم المتحدة والمنظمات العالمية لإنفاذ الخطة خلال المرحلة المقبلة ممتدحا النتائج الإيجابية التي حققتها عملية جمع السلاح بدارفور ومطالبا . بأهمية الاستمرار في عملية جمع السلاح