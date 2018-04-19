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أخبار محلية - سياسية

البرلمان يستمع لبيان حول الوضع الأمني الأسبوع المقبل

التاريخ : 19-04-2018 - 04:19:00 مساءً
الخرطوم 19-4-2018 (سونا) - يستمع المجلس الوطني يوم الثلاثاء المقبل لبيانين منفصلين يقدمهما وزير الداخلية الفريق شرطة د حامد منان، الاول حول الوضع الأمني بالبلاد والثاني يتناول السجل المدني.

كما يستمع إلى تقريري لجنة الأمن والدفاع حول مشروعي قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017 وقانون المناطق البحرية في مرحلتي العرض الثالث والأخير .

ويستمع المجلس يوم الاثنين إلى بيان وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ، حول موقف تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني خلال دورة الانعقاد السابقة .

فيما يناقش في جلسته ليوم الأربعاء تقريري اللجنتين الطارئتين للرد على خطاب رئيس الجمهورية حول الأداء العام للدولة، وتقرير عن دراسة ملاحظات رئيس الجمهورية حول ملاحظات مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2018م.
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