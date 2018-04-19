حسبو يرأس اجتماع اللجنة العليا لإعمار منطقة شعيرية الكبرى

الخرطوم 19-4-2018م(سونا) رأس نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن اجتماع اللجنة العليا لإعمار منطقة شعيرية الكبرى، بحضور عدد من الجهات ذات الصلة.



وأوضح وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية إبراهيم آدم في تصريحات صحفية أن الاجتماع، الذب انعقد بالقصر الجمهوري اليوم، هدف إلى وضع خطة إسعافية لمحلية شعيرية التي شهدت استقرارا أمنيا واجتماعيا كبيرا أفضى إلى زبادة في اعداد العائدين طوعيا.



وأشار سيادته إلى أن الخطة تهدف إلى توفير خدمات الصحة والتعليم والإيواء وإصلاح محطات المياه



وأضاف أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية لعمل مسح ميداني لتحديد الاحتياجات المطلوبة، و ان لرجال الأعمال والشركات والمنظمات مساهمات مقدرة في توفيرهذه الخدمات.

