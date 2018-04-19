وفد وزاري يبدأ زيارة لولاية كسلا الأحد القادم

كسلا 19-4-2018 (سونا) -

بحث مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة والي الولاية الأستاذ آدم جماع آدم ترتيبات الولاية واستعداداتها لزيارة الوفد الوزاري الاتحادي برئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز ولجنة متابعة إنفاذ توصيات الحوار الوطني يوم الأحد المقبل، وذلك بغرض الوقوف على ماقامت به حكومة الولاية عبر أجهزتها المختلفة، فيما يختص بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق مقررات اللجنة العليا.

وأوضح أمين عام حكومة الولاية أرباب محمد الفضل؛ أن برنامج الوفد يتضمن عقد لقاء مع مجلس وزراء حكومة الولاية، ومناقشة تقرير أداء الولاية خلال الفترة الماضية، الى جانب حضور أداء القسم لمجالس المحليات التي تم تعيينهم بقرار من والي الولاية؛ فضلا عن لقاء لجان الإسناد المجتمعي للحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف على تجربة محلية كسلا كنموذج في تنفيذ مخرجات الحوار الوطتي.

وأضاف أن المجلس استمع ايضا الى تنوير من وزيرة الشؤون الاجتماعية الأستاذة عائشة آدم سيدي حول الشراكات القائمة بين الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني لمحاربة الأمراض المستوطنة خاصة الدرن ومدى تضافر الجهود الرسمية والشعبية للقضاء على الأمراض المستوطنة بالولاية.

واستمع المجلس - أيضا - الى تنوير مفصل من وزير الصحة عبد الله آدم عباس حول تقديم الخدمات الصحية في المنطقة الواقعة شمال محلية ود الحليو بين سدي نهر عطبرة وسيتيت خاصة التعليم.

