رئيس مكتب سلام دارفور : مشاورات برلين تعثرت ولم تفشـل

الخرطوم 19-4-2018م(سونا) - قال الأستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة سلام دارفور والمشرف على المفوضيات وعضو وفد التفاوض في الاجتماعات التشاورية بين الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان التي انعقدت بالعاصمة الألمانية برلين: قال إن الاجتماعات جاءت استكمالاً للمشاورات التي بدأت في يناير من العام الجاري وتعثرت ولم تفشل.

وعزا مجدي - في تصريح لـ(سونا) - سبب التعثر لتمسك الحركتين بإيجاد آليات تنفيذ جديدة على ماسيتفق عليه؛ على الرغم من قبولها بالتفاوض في الدوحة، وتساءل خلف الله عن جدوى آليات جديدة قبل الوصول لاتفاق .

وأشار مجدي الى أن آليات جديدة يعني - بالضرورة - إلغاء آليات الدوحة وبالتالي إلغاء الوثيقة، وأن الحركتين تمسكتا في ذات الاتجاه بوجود آليات جديدة، مؤكدا أن هذه الآليات مستمرة في تنفيذ وثيقة الدوحة عبر استراتيجية تنمية دارفور التي أعدت من قبل الـ( DJAM) وتعمل بكل جدية، وأنه في حال الاتفاق سوف تكون هذه الحركات جزءا من هذه الآليات .

وأبان خلف الله أن الوسطاء الألمان سيواصلون جهودهم لإقناع الحركتين وتقريب وجهات النظر لاستئناف المشاورات غير الرسمية والتي ستمهد لقيام مفاوضات رسمية بالعاصمة القطرية الدوحة في حال تم الاتفاق .

