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أخبار محلية - سياسية

قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية

التاريخ : 19-04-2018 - 09:19:00 مساءً
الخرطوم 19-4-2018 (سونا )
أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية.
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