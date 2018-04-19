En
Fr
عن سونا
|
مقترحاتك
|
اتصل بنا
|
خريطة الموقع
0°C
0°C
الفاشر
0°C
0°C
الجنينة
0°C
0°C
دنقلا
0°C
0°C
الخرطوم
0°C
0°C
ود مدني
0°C
0°C
الأبيض
0°C
0°C
بورتسودان
الساعة الآن
اليوم
آخر تحديث
09:42:00 PM
الصفحة الرئيسية
أخبار محلية
اقتصادية
سياسية
علوم وتكنلوجيا
ثقافية
خدمية
إجتماعية
طبية
رياضية
أخبار العالم
أفريقيا
أسيا
أوربا
أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية
استراليا
إصدارات
كتب و وثائق
سياسية
اقتصادية
خدمية
فيديو
آخر الأخبار :
قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية
المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم يصدر بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأرض
رئيس مكتب سلام دارفور : مشاورات برلين تعثرت ولم تفشـل
وفد وزاري يبدأ زيارة لولاية كسلا الأحد القادم
منظمة بيت الحلال تكمل مراسم الزيجة رقم 110 بمدينة جياد ...
تقويم نتائج المسح الأولى للتراث الثقافي غير المادي...
شمال دارفور تدشن آليات ومعدات جديدة لإصحاح البيئة والطوارئ بمحلية الفاشر
مفوضية أراضي دارفور توقع اتفاقية شراكة مع وزارتي الزراعة والثقافة والإعلام بشمال دارفور...
الملتقى التنسيقى الرابع لزكاة قطاع دارفور يختتم أعماله ويصدر توصياته ...
البشير يعود للبلاد
أخبار محلية - سياسية
قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية
التاريخ :
19-04-2018 - 09:19:00 مساءً
الخرطوم 19-4-2018 (سونا )
أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية.
خدمات سونا
سونا SMS
مجلة سوداناو
النشرة الخاصة
منبر سونا
حوارات وتحقيقات
الصحافة المحلية
مفكرة سونا
التقارير
التدريب والترجمة
خدمات إضافية
عن السودان
الإرشيف
تحقيقات مصورة
نشرة الفيديو
اسعار العملات
خدمة RSS
مواقيت الصلاة
-->
ساهم في تحسين الموقع!
شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!
ما تقييمك للشكل العام للموقع؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟
سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :
شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.
أرسل