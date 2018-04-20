معتمد محلية باو بولاية النيل الازرق يثمن مجهودات القوات المسلحة والقوات النظامية في تثبيت دعائم الامن والاستقرار

باو في 20-4-2018(- سونا) - ثمن الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة معتمد محلية باو بولاية النيل الازرق

المجهودات المتعاظمة للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخري لدورهم في تثبيت دعائم الامن والاستقرار.

وتناول دقيس القضايا الخدمية والسياسية والاقتصادية فى برنامج منبر ( سونا) الجوال اليوم الذى قامت به وكالة السودان للانباء بولاية النيل الازرق حيث اجرت جملة من الاستطلاعات مع المواطنين والقيادات المجتمعية بمنطقة الشهيد افندي محلية باو وقفت من خلالها علي الاوضاع ميدانيا واستمعت لهموم وقضايا المواطنين وعكستها للمعتمد للتعقيب عليها .

و قال دقيس ان محليته رفعت شعار ( سلام ..تنمية ..استقرار) بعد اعلان رئيس الجمهورية العفو العام عن حملة السلاح واتبع ذلك بتمديد وقف اطلاق النار واطلاق سراح المعتقليين السياسيين وهذا انعكس اثره ايجابا علي الامن والاستقرار خاصة وان المحلية تشهد عودة طوعية من دولة جنوب السودان واثيوبيا بجانب العودة الداخلية لابناء المحلية ، مؤكدا ان الدولة شجعت العودة الطوعية وبالامس القريب استقبلت المحلية بمناطق مديم وخور مقنزا 1700 اسرة وفي منطقو موريك 3 الف اسرة وفي منطقة فلتي 300 اسرة بالاضافة للعودة الطوعية الداخلية من مناطق الاحمر بمحلية التضامن.

