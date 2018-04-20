الساعة الآن اليوم آخر تحديث 04:50:00 PM

أخبار محلية - سياسية

معتمد محلية باو يناشد حملة السلاح للانخراط في عملية السلام

التاريخ : 20-04-2018 - 10:06:00 صباحاً
الدمازين 20-4-2018( سونا) - ناشد الاستاذ عبد الغني دقيس خليفة معتمد محلية باو بولاية النيل الازرق حملة السلاح للانخراط في عملية السلام والحوار الوطني، مؤكدا ان باب الحوار مازال مفتوحا .
ودعا دقيس حملة السلاح من ابناء المحلية للاحتكام لصوت العقل والعودة الي حضن الولاية من اجل حقن الدماء واعمار ما دمرته الحرب ، مشيرا الي أن المحلية تشهد استقرار تام انعكس اثره إيجابا علي تحسين البنية التحتية للمحلية وتوفير الخدمات بجانب الاستعدادات المبكرة للموسم الزراعي.
وكشف دقيس فى تصريحات ل (سونا) اليوم عن الترتيبات الجارية للاحتفال بافتتاح اكبر مجمع للادارة الاهلية ( نظارة عموم الانقسنا ) نهاية شهر يونيو للعام 2018 بمدينة باو التاريخية و افتتاح مسجد باو مشيرا الي ان الإدارة الأهلية بمحليته تلعب دور كبير في فض النزاعات والمحافظة علي النسيج الاجتماعي .
وقال ان الاحتفال تزامن مع البدء الفوري في صيانة مستشفي باو وكافة المدارس التي دمرتها الحرب بجانب تاهيل رئاسة محلية باو حتي تباشر المؤسسات اعمالها من داخل المحلية .


ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء