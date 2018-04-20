معتمد محلية باو يناشد حملة السلاح للانخراط في عملية السلام

الدمازين 20-4-2018( سونا) - ناشد الاستاذ عبد الغني دقيس خليفة معتمد محلية باو بولاية النيل الازرق حملة السلاح للانخراط في عملية السلام والحوار الوطني، مؤكدا ان باب الحوار مازال مفتوحا .

ودعا دقيس حملة السلاح من ابناء المحلية للاحتكام لصوت العقل والعودة الي حضن الولاية من اجل حقن الدماء واعمار ما دمرته الحرب ، مشيرا الي أن المحلية تشهد استقرار تام انعكس اثره إيجابا علي تحسين البنية التحتية للمحلية وتوفير الخدمات بجانب الاستعدادات المبكرة للموسم الزراعي.

وكشف دقيس فى تصريحات ل (سونا) اليوم عن الترتيبات الجارية للاحتفال بافتتاح اكبر مجمع للادارة الاهلية ( نظارة عموم الانقسنا ) نهاية شهر يونيو للعام 2018 بمدينة باو التاريخية و افتتاح مسجد باو مشيرا الي ان الإدارة الأهلية بمحليته تلعب دور كبير في فض النزاعات والمحافظة علي النسيج الاجتماعي .

وقال ان الاحتفال تزامن مع البدء الفوري في صيانة مستشفي باو وكافة المدارس التي دمرتها الحرب بجانب تاهيل رئاسة محلية باو حتي تباشر المؤسسات اعمالها من داخل المحلية .





