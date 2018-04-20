سفير السودان لدى انقولا يقدم اوراق اعتماده لدى ساوتومى وبرنسيب

ساوتومى 20-4-2018م (سونا)- قدم السفير خالد محمد فرح سفير السودان لدي أنقولا أوراق اعتماده اليوم الجمعة سفيرا لدى ساوتومي وبرنسيب مقيما بلواندا الى رئيس ساوتومي وبرنسيب، فخامةالسيد Evaristo do Espirito Santo Carvalho ، وجرت مراسم احتفال ومراسم تقديم أوراق الاعتماد بالقصر الرئاسي (قصر الشعب) بمدينة ساوتومي المقر الرسمي لاقامة رئيس ساوتومي وبرنسيب.

بعد مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبل رئيس ساوتومي وبرنسيب السيد السفير بمكتبه بالقصر الرئاسي، ورحب بالسفير السوداني وتمنى له التوفيق في مهامه.

من جانبه نقل السيد السفير الى رئيس ساو تومي وبرنسيب تحيات شقيقه السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، وأوضح انه يحمل رسالة منه يعرب فيها عن تطلعاته لتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وأشار السيد السفير الى امكانية تعزيز التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والزراعة حيث يعتبر السودان سلة غذاء أفريقيا والعالم العربي، وفي مجال التعليم العالي، والسياحة.

وأوضح السيد السفير أن السودان يتطلع الى تعضيد علاقاته الأفريقية لا سيما مع الدول الناطقة بالبرتغالية وقد تم افتتاح سفارة للسودان لأول مرة بلواندا في العام 2016م، وكان سعادته أول سفير لها.

وأكد السيد السفير بأن السودان سيظل دولة فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في محيطه الافريقي ويسعى لتطوير علاقاته بها.

شكر الرئيس ايفريشتو كارافاليو السيد السفير في ختام اللقاء مشيرا الى أن التعاون مع السودان سيجد الاهتمام من جانب حكومته.

جرى اللقاء في جو ودي وفي مراسم بروتوكولية مبسطة. وقد قدم خلال هذه الدورة خمسة من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ساوتومي وبرنسيب اوراق اعتمادهم، بجانب السيد السفبر هم سفراء بريطانيا، والفلبين، وسويسرا، والمقيمين بلواندا وكذلك سفير أنقولا المقيم بساوتومي.

نشير الى أنها المرة الأولي التي يتم فيها تمثيل ساوتومي وبرنسيب من لواندا، حيث كانت تمثل في السابق عبر سفارتنا في أبوجا.

