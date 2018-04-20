رئيس الجمهورية يصل أثيوبيا

بحردار 20- 4 -2018م م( سونا)- وصل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء اليوم الى اثيوبيا مترئسا وفد السودان المشارك في منتدى تانا رفيع المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا؛ الذي يبدأ أعماله غدا بمدينة بحر دار.



وكان في استقباله بمطار بحر دار رئيس الوزراء الأثيوبي أبي احمد وعدد من وزراء حكومته.



ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية والفريق أول صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية.