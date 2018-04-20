السودان واثيوبيا يبحثان التعاون السياسي والتبادل التجاري والاقتصادي

بحر دار 20-4-2018م (موفد سونا) - بحث وزير الدولة بالخارجية محمد عبد ألله ادريس مع وزيرة الدولة بالخارجية الاثيوبية هيرود زمنا العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون السياسي والتبادل التجاري والاقتصادي واليات تنفيذ ذلك التعاون .

واوضح وزير الدولة بالخارجية في تصريح (لسونا) عقب لقائه ببحر دار مساء اليوم وزيرة الدولة بالخارجية الاثيوبية ان اللقاء تناول ترتيبات انعقاد المؤتمر التاسيسي للمجموعة الاقتصادية للقرن الافريقي الذي تستضيفه الخرطوم فى مايو القادم علي مستوى الخبراء والوزراء ورؤساء الدول .

واضاف ان اللقاء تطرق للتنسيق بين البلدين فيما يتعلق باعمال منتدي تانا للامن الافريقي الذي يبدا اعماله غدا .

