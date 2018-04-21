رئيس الأركان المشتركة يتفقد القوات السودانية في عاصفة الحزم

جازان 21-4-2018 (سونا) - إمتدح الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة مشاركة السودان في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن واصفا المشاركة بإنها مصدر فخر وعزة للجندية السودانية تضاف إلي سجلها الحافل ومشاركاتها السابقة وإحترافيتها المشهودة .

جاء ذلك لدي مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود لواء الحزم الثاني بعد أن تفقد أحوالهم بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية مقر قيادة القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي، وهنأ سيادته القوات بالإنتصارات الأخيرة في مديرية حجة ومنطقة ميدي مؤكدا أن مشاركة السودان في التحالف تأتي من منطلق عقدي وإلتزام أخلاقي لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحماية المقدسات الإسلامية .

من ناحية أخري تفقد سيادته جرحي ومصابي العمليات الحربية بالمستشفي العسكري بمدينة الطائف ونقل إليهم تحيات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة.

وتجدر الإشارة إلي أن زيارات رئيس الأركان المشتركة التفقدية جاءت في إطار زيارته للمملكة العربية السعودية والتي شهد خلالها تمرين درع الخليج 1 ورافقه خلالها الفريق الركن آدم هارون إدريس نائب رئيس أركان القوات البرية للعمليات إلي جانب اللواء طيار ركن محمدعلي محمد واللواء بحري ركن مجدي سيد مرزوق نواب رؤساء أركان القوي الجوية والقوات البحرية عمليات وتدريب واللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل قائد الفرقة التاسعة المحمولة جوا.

