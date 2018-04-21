رئيس الأركان المشتركة يختتم زيارته للمملكة العربية السعودية

الخرطوم 21-4-2018(سونا) - إختتم الفريق أول ركن دكتور كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة زيارته للملكة العربية السعودية والتي استغرقت عدة أيام ، شهد خلالها ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك (درع الخليج 1) والذي شارك فيه السودان بقوة خاصة من القوات البرية، والجوية، والبحرية.

والتقي رئيس الأركان المشتركة خلال الزيارة بنظيره السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وبحث اللقاء عددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين السودان والمملكة في كافة المجالات إلي جانب مشاركة السودان ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الأراضي المقدسة.

كما إلتقى سيادته على هامش التمرين بعدد من رؤساء الأركان وقادة جيوش الدول المشاركة وتناولت اللقاءات أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.

