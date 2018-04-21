الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:04:00 PM

أخبار محلية - سياسية

رئيس الأركان المشتركة يختتم زيارته للمملكة العربية السعودية

التاريخ : 21-04-2018 - 08:52:00 صباحاً
الخرطوم 21-4-2018(سونا) - إختتم الفريق أول ركن دكتور كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة زيارته للملكة العربية السعودية والتي استغرقت عدة أيام ، شهد خلالها ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك (درع الخليج 1) والذي شارك فيه السودان بقوة خاصة من القوات البرية، والجوية، والبحرية.
والتقي رئيس الأركان المشتركة خلال الزيارة بنظيره السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وبحث اللقاء عددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين السودان والمملكة في كافة المجالات إلي جانب مشاركة السودان ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الأراضي المقدسة.
كما إلتقى سيادته على هامش التمرين بعدد من رؤساء الأركان وقادة جيوش الدول المشاركة وتناولت اللقاءات أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء