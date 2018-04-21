والي غرب كردفان يجدد العزم على طي ملفات الصراع القبلي بالولاية

النهود 21-4-2018(سونا)- اطلع الدكتور ابو القاسم بركة والي ولاية غرب كردفان على تقرير اداء لجنة المساعي الحميدة الخاصة بعقد التصالحات القبلية بمنطقة دار حمر .

وامتدح الوالي بمدينة النهود تقرير اللجنة الذي قدمه الاستاذ الشريف محمد عباد رئيس المجلس التشريعي بالولاية وجهودها لطي ملفات القضايا العالقة بالمنطقة ، موضحا بأن الجزء الجنوبي من الولاية ينعم بالأمن والاستقرار نتيجة لفاعلية التصالحات التي تمت بالمنطقة .

وأكد أن منتصف العام الحالي سيشهد نهاية كل المشاكل القبلية بالولاية ، داعيا الي رفع شعار التنمية والاستقرار والمحبة وتعزيز متانة النسيج الاجتماعي . ووجه والي غرب كردفان بإعتماد لجنة الاجاويد الخاصة بصلح الجمعانية واولاد صبيح وتكليفها بإعداد زمان ومكان إنعقاد الصلح .

من جانبه أوضح رئيس لجنة المساعي الحميدة الشريف عباد أن لجنته عقدت العزم على إقامة التصالحات ورتق النسيج الاجتماعي ، مستعرضا الجهود التي بذلت في ملف قضية الجمعانية وأولاد صبيح من أفخاذ قبيلة حمر والتي راح ضحيتها عدد من أبناء القبيلتين في العام قبل الماضي ، مبينا ان اللجنة حاورت كافة الاطراف وتسلمت تفويض أولياء الدم من الطرفين اللذين ابديا رغبتهما الحقيقية في ابرام الصلح الكامل ، مشيرا الي موافقة الطرفين على مقترح لجنة الاجاويد ، وأشار الي التقدم الكبير الذي حققته اللجنة في ملف قضية المنانعة والغريسية من أفخاذ قبيلة الحمر أيضا .

فيما وصف العميد /م/ صالح سليمان الزين معتمد النهود اعمال لجنة المساعي الحميدة بأنها متميزة خاصة فيما يلي تقريبها لوجهات النظر بين الطرفين ووصولها لأولياء الدم ولكل الاطراف ذات الصلة بالقضية.

وقال صالح إن على اللجنة ان تمضي في حل بقية الملفات العالقة خاصة قضية الغريسية والمنانعة ، مؤكدا حرصه الكبير على بسط الامن وسيادة حكم القانون ومحاصرة المتفلتين وإلقاء القبض على مرتكبي السرقات والمجرمين .

