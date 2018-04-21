البرلمان يستمع الاثنين إلي بيان حول تنفيذ القرارات الصادرة خلال دورة الإنعقاد السابقة

الخرطوم 21-4-2018 (سونا) - يستمع المجلس الوطني يوم بعد غد الإثنين إلى بيان وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ، حول موقف تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني خلال دورة الإنعقاد السابقة .

كما يستمع المجلس يوم الثلاثاء المقبل لبيانين منفصلين يقدمهما وزير الداخلية الفريق شرطة دكتور حامد منان، حول الوضع الأمني في البلاد والسجل المدني.

و يستمع أيضا إلى تقريرين من لجنة الأمن والدفاع حول مشروعي قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017 م وقانون المناطق البحرية في مرحلتي العرض الثالث والأخير .

فيما يناقش في جلسته ليوم الأربعاء تقريري اللجنتين الطارئتين للرد على خطاب رئيس الجمهورية حول الأداء العام للدولة للعام 2017م وتقرير عن دراسة ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2018م.