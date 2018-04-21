قيادات بالاتحادي الأصل : زيارة محمد الحسن الميرغني لكرري اعلان لانطلاقة البناء التنظيمي

الخرطوم 21-4-2018(سونا) - اعتبرت قيادات اتحادية بارزة بالحزب الاتحادي الاصل، زيارة السيد محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهوريه ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ، الي الاستاذ علي نايل المشرف السياسي للاتحادي الاصل بمحلية كرري بمنزله بالجزيرة اسلانج شمال امدرمان بانها اعلان بشائر لتماسك الصف الاتحادي .

ودعا الاستاذ علي نايل المشرف السياسي للحزب بمحلية كرري خلال الزيارة الي تفعيل وتقوية البناء التنظيمي للحزب والطريقة الختمية ، حاثا الميرغني علي إعادة دائرة المنطقة باعتبار ان المنطقة معقل للختمية والاتحاديين.

وآكد عثمان النقيب نائب المشرف السياسي بالمحلية أن الزيارة جاءت في الوقت المناسب وتخدم الجانب السياسي بشكل كبير وتؤكد تواصل القيادة مع القيادات والقاعدة معلنا عن ترتيب زيارات أخري بهدف استمرار البناء التنظيمي.

ودعا النقيب كل الحادبين علي المصلحة العامة ، العمل علي وحدة الصف وتناسي المرارات والخلافات وتقبل الرأي الاخر مشيدا بجهود المشرف علي نايل ومؤكدا دعمهم له في انجاز المهام .

وكانت أجهزة الحزب بكرري قد كرمت كل من السيد محمدالحسن الميرغني والاستاذ علي نايل .

يذكر أن عددا من قيادات الاتحادي والختمية قد رافقوا الميرغني في الزيارة ،التي تمت وسط استقبالات حاشدة وحفاوة بمشاركة قيادات الختميه والاتحادي الاصل بالمنطقة.

