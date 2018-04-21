الخبير المستقل يشيد بالتعايش الديني في السودان

الخرطوم 21- 4 - 2018م ( سونا ) - أشاد الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي بالتعايش الديني في السودان مشيرا إلي ان مسألة الحريات الدينية ماثلة في كل مناقشاته مع المسئولين المعنيين.

وأضاف نونوسي لدى مخاطبته اليوم بوزارة العدل "منتدي حرية الأديان بالسودان" الذي نظمه المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان بالسودان بالتعاون مع وزارة الإرشاد والأوقاف" سعدت بالمشاركة في هذه الفعالية لألتقي برجال الدين وأتعرف عن كثب علي التحديات والمشاكل التىى تواجه حرية الأديان لمعالجتها" مبينا أنه سيعكس خلال لقاءاته القادمة مع المانحين والمسئولين كل هذه الملاحظات عن التطور الذي يشهده السودان للوصول إلي نتائج ملموسة فيما يتعلق بمسألة الدعم الفني والتدريب.

من جانبه أكد مولانا طارق مبارك مقرر المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالسودان أن السودان ظل منذ تاريخه العريق مهدا لتعايش الأديان والثقافات وتكاملها مشيرا إلي إلتزام السودان بالمواثيق التي ترسخ إحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الأديان والتشريعات والممارسة اليومية معتبرا أن المنتدي هو إحدي المداخلات التى حرص المجلس عليها للتشاور فيها مع الخبير المستقل لإستكمال الصورة الموجودة حول حقوق الإنسان.

وقال مولانا طارق "نثمن عاليا ما لمسناه من الخبير المستقل من توجه ومنهج علمي ومهني" معربا عن تفاؤله في أن تكون مهمته في هذه المرحلة نقطة تحول حقيقي للسودان من ملف الحماية الخاصة في البند الرابع إلي ملف البند العاشر وهو تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات متمنيا أن تحقق الزيارة التطلعات المرجوة وأن تقدم خلالها معلومات وإفادات للخبير لتعينه في مهمته في التعرف علي مواضيع الدعم الفني وتقديم الخدمات بما يمكن السودان من الإستمرار والإيفاء بالتزاماته الدولية والدينية وإحترام حقوق الإنسان ورعايتها وتطويرها.