وزير العدل يؤكد اعتراف السودان بكل الحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية

الخرطوم 21 - 4 - 2018م ( سونا ) - أكد وزير العدل د. إدريس جميل اعتراف السودان بكل الحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن التعايش الديني في السودان موجود منذ القدم .

وأشار لدى مخاطبته صباح اليوم ببرج العدل منتدى الحريات الدينية في السودان الذي نظمه المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالسودان بالتعاون مع وزارة الارشاد والأوقاف إلى وجود التعايش بين الديانتين الإسلامية والميسحية منذ هجرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة، مشيرا إلى احتفاء الممالك المسيحية بالممالك الإسلامية منذ القدم. وقال إن التعايش بين الأديان في السودان يشكل واقعا وطبيعة في الإنسان السوداني المتسامح، مؤكدا أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مبادئ وأسس متفق عليها.

وقال الوزير إن مسألة التعايش الديني ليست بالجديدة كما أن لها ميزة لا تتوفر في كثير من الدول لجهة أن السودان شهد نشاطا مكثفا للديانتين الإسلامية والمسيحية منذ عهد قديم، لافتا إلى أن السودان صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على التمييز العنصري التي تنادي بحرية الدين والمعتقدات.

وقال إن الحرية الدينية مكفولة في الدستور وحرية العبادة وحرية إنشاء المؤسسات وتملك وحيازة الأموال اللازمة المتعلقة بطقوس وعادات أي دين وكتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات بالإضاقة إلى تدريب وتعيين الزعماء الدينيين وكل ما يتعلق بالمؤسسية الدينية في الدستور، مشيرا إلى اعتراف السودان بكل الحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية والتي صادق عليها بموجب المادة 27 من الدستور باعتباره بلدا متعدد الديانات والثقاقات.

وأكد جميل أن القانون الجنائي السوداني يقر الحماية التامة لكل الديانات بموجب المادة 64 حيث تعترف الدولة بتحكيم غير المسلمين في شؤون الزواج والأسرة، مبينا أن هنالك تعقيدات ومعوقات تواجه قضية التعايش الديني تتمثل في المفهوم الخاطئ لدى بعض الدوائر الدولية حول الأوضاع الدينية في السودان والخطاب المتشدد من بعض الجهات، مشددا على أهمية عكس الصورة الحقيقية للتعايش الديني في البلاد لجهة أن الأديان مصدرها واحد، مؤكدا أن عقد هذه الورشة يهدف إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم ومناقشته لإيجاد الحلول وتذليل العقبات .

