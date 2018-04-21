وزير الإرشاد يؤكد أهمية الحوار كوسيلة للتواصل بين الإديان

الخرطوم 21 - 4 - 2018 م ( سونا ) - أشاد وزير الإرشاد و الأوقاف د. أبوبكر عثمان بالتعايش الديني بين الدين الإسلامي والمسيحي بالسودان .

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم ببرج العدل منتدى الحريات الدينية في السودان الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان بالتعاون مع وزارة الارشاد والأوقاف بحضور وكيل وزارة العدل مولانا أحمد عباس الرزم ووزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء د. تابيتا بطرس ووكيل وزارة الإرشاد ونائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان والقساوسة.

وأكد الوزير أن السودان ينعم بحرية دينية تحترم فيها العبادة وتقدس فيها المعتقدات ويتعاون الجميع فيها بغض النظر عن معتقداتهم، وذلك لبناء وطن واحد يسع الجميع وتسوده العزة، وأضاف أن المنتدى يمثل بيانا عمليا للتعايش الديني في السودان، مشيرا إلى أن التعايش الديني من الثوابت التي حث عليها الدين الإسلامي بالإضافة إلى الاحترام المتبادل بين الديانات.

وقال أبوبكر إن الوزارة تولي التعايش الديني اهتماما خاصا، مشددا على أهمية الحوار كوسيلة للتواصل بين الأديان.

