بمشاركة البشير - بدء اعمال منتدي تانا حول السلم والامن الافريقي

بحر دار 21-4-2018م ( موفد سونا) - بدات بمدينة بحر دار الاثيوبية بعد ظهر اليوم اعمال منتدي تانا للامن الافريقي في دورته السابعة بمشاركة السودان بوفد يقوده المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وكل من تشاد وتوغو واثيوبيا ورواندا والصومال .

وقال ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي لدي مخاطبته الجلسة الافتاحية ان المنتدي يهدف الي خلق سلم افريقي خالص عبر ملكية التمويل والاصلاح ودون ان نترك مجال للتدخلات الاجنبية .

واشار الي اهمية تعبئة الموارد لتنفيذ ما يتم طرحه عبر المنتدي عبر ارادة سياسية موحدة وفاعلة مع الاخذ في الاعتبار التحديات الدولية مشيرا الي ان افريقيا امامها طريق طويل نحو تعزيز الحوكمة.

ولفت الي دور الاستقلالية الفاعل في توطيد الوحدة الافريقية .

وشدد موسي فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي علي العدالة والسلم ومنع الجرائم واستقطاب الموارد .والتفاعل مع الاطراف الدولية .

وابان ان هناك العديد من الافكار الخارجية الدخيلة التي لاتتناسب وطبيعة شعوب افريقيا وقال نسعي من اجل افريقيا جديدة عبر خبرات كفاءاتها وخبرات رؤسائها .

واكد اوباسانجو رئيس منتدي تانا ورئيس نيجيريا الأسبق ان المنتدي يعكس التطور الكبير الذي تشهده افريقيا فيما يتعلق بالانجاه نحو الرفاهية لشعوبها ومواجهة التحديات داعيا الاتحاد الافريقي لاتخاذ خطوات جديدة وجيدة عبر تعزيز السلم والامن في دول القارة الافريقية ..