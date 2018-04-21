الساعة الآن اليوم آخر تحديث 06:04:00 PM

أخبار محلية - سياسية

البشير يشيد بنهج القيادة الإثيوبية في إتاحة الفرصة لكل القوميات

التاريخ : 21-04-2018 - 05:21:00 مساءً
بحر دار 21-4-2018م موفد (سونا) - أكدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حرص السودان على استمرار العلاقات القوية مع إثيوبيا والعمل على تطويرها في كافة المجالات .
وأشاد البشير لدى استقباله بمقر إقامته ببحر دار، مساء اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين، بالانتقال السلمي للسلطة ونهج القيادة الإثيوبية في إتاحة الفرصة لكل القوميات والعرقيات .
وأطلع ديسالين رئيس الجمهورية على ملابسات تنحيه عن منصبه، وأنه اتخذ هذ القرار من أجل السلام والاستقرار في البلاد وتوحيد كلمة الشعب الإثيوبي .
وأشار ديسالين إلى أن العلاقات مع السودان تاريخية وعميقة، وستستمر قوية، وأن القيادة الجديدة ستعمل على تعزيزها .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء