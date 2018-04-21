البشير يشيد بنهج القيادة الإثيوبية في إتاحة الفرصة لكل القوميات

بحر دار 21-4-2018م موفد (سونا) - أكدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حرص السودان على استمرار العلاقات القوية مع إثيوبيا والعمل على تطويرها في كافة المجالات .

وأشاد البشير لدى استقباله بمقر إقامته ببحر دار، مساء اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين، بالانتقال السلمي للسلطة ونهج القيادة الإثيوبية في إتاحة الفرصة لكل القوميات والعرقيات .

وأطلع ديسالين رئيس الجمهورية على ملابسات تنحيه عن منصبه، وأنه اتخذ هذ القرار من أجل السلام والاستقرار في البلاد وتوحيد كلمة الشعب الإثيوبي .

وأشار ديسالين إلى أن العلاقات مع السودان تاريخية وعميقة، وستستمر قوية، وأن القيادة الجديدة ستعمل على تعزيزها .

