مجلس احزاب الوحدة الوطنية يرحب بدعوة المؤتمر الوطني للقاء القوي السياسية

الخرطوم 21-4-2018 (سونا) - رحب مجلس احزاب الوحدة الوطنية بمبادرة حزب المؤتمر الوطني للقاء القوي السياسية في البلاد للتوافق حول الدستور والياته المختصة والانتخابات.

وجدد الامين العام للمجلس عبود جابر في تصريح صحفي اليوم، موقف المجلس الداعم لترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة.

ودعا مؤسسات حزب المؤتمر الوطني المختصة بالاسراع بتسمية مرشح الحزب رسمياً لانتخابات 2020 م، بالتوافق ورؤية الشعب السوداني المساندة لترشيح البشير.

وقال جابر ان مجلس احزاب الوحدة الوطنية استقبل العديد من المجموعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من الشباب والمرأة مؤيدين لموقفه المبكر بشان ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة.

م ع

