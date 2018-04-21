البشير يؤكد متانة وازلية العلافات بين السودان واثيوبيا

بحر دار 21-4-2018م م(سونا) - اكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير متانة وازلية العلافات بين السودان واثيوبيا وحرصه علي تطويرها في كافة المجالات.

وشدد لدي لقائه بمقر اقامته ببحر دار الاثيوبية مساء اليوم رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد علي وقوف السودان حكومة وشعبا مع اثوبيا بما يحقق تطلعات البلدين في كافة المجالات.

واعرب رئيس الوزراء الاثيوبي عن تقديره العميق لاستحابة البشير للمشاركة فى منتدي تانا وقال انه يعتبر السودان بلده الثاني والبشير بمثابة اخ اكبر يلجا اليه .

وعبر عن امتنانه للمعلملة الكريمة التي يتلقاها المواطنين الأثيوبيين يالسودان .

وابان وزير الدولة بالخارجية محمد عبد ألله ادريس في تصريحات صحفيةان اللقاء شدد علي التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المجالات علي المستويين الاقليمي والدولي .

واشار الي ان الرئيسين بحثا تنشيط التجارة الحدودية وتامينها .

وقال وزير الخارجية الاثيوبي ورقيني قبيو ان رئيس الجمهورية البشير هو اول رئيس علي المستوي الدولي والاقليمي يلتقي رئيس وزراء اثيوبيا مما يوكد متانة وعمق علاقات البلدين ووصف اللقاء بالتاريخي والاخوي ومحطة هامة في تعزيز علاقات البلدين .

واضاف ان الرئيسان اكدا علي العمل معا يدا بيد علي المستوي الثنائي وتحت مظلة الايقاد .

ولفت الي انه سيعمل مافي وسعه للارتقاء بعلاقات البلدين الي اعلي مستوياتها لتصبح الاقوي علي نطاق افريقيا .

