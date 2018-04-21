د.فيصل حسن إبراهيم : تكريم أهل أبوحمد للفريق أول محمد عطا مستحق وهو تكريم لنا جميعاً

الخرطوم في 21/4 (سونا) - أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب أن تكريم أهل أبوحمد للفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس؛ مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق هو تكريم مستحق قائلاً: (إن تكريم محمد عطا المولى عباس هو تكريم لنا جميعاً).

وقال دكتور فيصل - لدى مخاطبته اليوم بأبو حمد حفل تكريم أهلها لمحمد عطا - إن التكريم يدل على تبادل المحبة والوفاء والإخاء والمودة بين أهل أبوحمد وابنهم محمد عطا، مبينا أن عطا أثبت أنه رجل دولة من الطراز الأول عندما دعا أهل أبوحمد لدعم قيام سد الشريك وغيره من السدود لتنمية وتطوير المنطقة خاصة؛ وكل السودان بصفة عامة.

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية أنه سيدعم كل مشروعات التنمية الزراعية وغيرها، وبسط الخدمات بعموم منطقة أبوحمد.

وأوضح الأستاذ احمد سعد عمر؛ وزير رئاسة مجلس الوزراء؛ أن الفريق أول محمد عطا ساهم في بسط الأمن والاستقرار في ربوع السودان، وساهم في نجاح الحوار الوطني وإقناع العديد من الحركات المسلحة بالانخراط في الحوار بدلا عن الحرب.

وعلى ذات الصعيد أكد الدكتور الصادق الهادي المهدي؛ وزير تنمية الموارد البشرية؛ رئيس مجموعة الحوار الوطني؛ أن محمد عطا قاد جهاز الأمن والمخابرات الوطني في فترة حساسة من تاريخ الوطن - عقب انفصال الجنوب - بكل حنكة ودراية لبر الأمان ونقش اسمه في تاريخ السودان بأحرف من نور.

ومن جانبه استعرض الفريق أول علي سالم؛ وزير الدولة بوزارة الدفاع الصفات والميزات التي يتمتع بها الفريق أول محمد عطا كقائد لجهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ إبان عمله كمدير للجهاز، مبيناً أنه يتحلى بالهدوء والحنكة في أصعب الظروف وأكثرها قتامة؛ مما يمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة، موضحاً أن جبر الخواطر وعدم إحراج الآخرين - وإن كانوا على خطأ - أيضا من الصفات الحميدة التي ظل يتمتع بها محمد عطا.

