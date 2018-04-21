د. نافع علي نافع : أشهد لمحمد عطا بالصدق والأمانة والتجرد في عمله

ابوحمد في 21/4 (سونا) - قال الدكتور نافع علي نافع؛ القيادي بالمؤتمر الوطني؛ رئيس مجلس الأحزاب الأفريقية إنه يشهد للفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق بالصدق والأمانة والتجرد في عمله.

وأكد د. نافع - لدى مخاطبته اليوم بأبوحمد حفل تكريم الفريق محمد عطا - إن العلاقة التي جمعته به كان أساسها الفكرة والمنهج، مثنياً على صبر محمد عطا في المكاره والمفارح، وفي كل ظروف الشدة والرخاء.

وأشادت الأستاذة مريم جسور رئيس اتحاد المرأة السودانية بمجهودات الفريق أول محمد عطا في بسط الأمن والاستقرار في كل السودان ومساهمته في نجاح وحراسة الحوار الوطني حتى بلغ غاياته النبيلة؛ وفاقاً واتفاقاً وحكومة وفاق وطني، مؤكدة أن تكريمه مستحق وصادف أهله تماماً، متمنية له التوفيق والسداد في أعبائه ومهامه المستقبلية.

وعلى صعيد متصل؛ أثنت الأستاذة سهير احمد صلاح؛ أمين المرأة بالمؤتمر الشعبي؛ رئيس هيئة نواب الشعبي بالبرلمان، على تكريم محمد عطا، موضحة أنه تكريم للإنجاز وتكريم لأهل العطاء، داعية للوحدة من أجل الوطن ونبذ الخلافات والاندماج بين الأحزاب السودانية.

وأشاد الأستاذ مبارك عباس؛ نائب الدائرة القومية أبوحمد بتوسع جهاز الأمن والمخابرات الوطني إبان تولي عطا قيادته في المشروعات التنموية والخدمية في كل مدن وقرى السودان، مبيناً أن لعطا أيادي بيضاء على منطقة أبوحمد، وقاد الجهاز في أحلك الظروف وأخطرها، داعيا لوحدة الصف ونبذ الخلافات بين مكونات المنطقة.

