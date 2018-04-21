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أخبار محلية - سياسية

حاتم الوسيلة يمتدح مجهودات الفريق أول محمدعطا في بسط الأمن وحراسة الحريات

التاريخ : 21-04-2018 - 07:10:00 مساءً
الخرطوم في 21/4 (سونا) - أشاد اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني؛ والي نهرالنيل بمجهودات الفريق أول محمدعطا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، مبيناً أنه عمل على بسط الأمن وحراسة الحريات العامة في البلاد، وقاد جهاز الأمن بكل كفاءة وخلق ودين، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الدبلوماسية بوزارة الخارجية.
وأضاف والي نهر النيل - لدى مخاطبته اليوم حفل تكريم عطا بأبوحمد - أن ولايته تمضي بخطى ثابتة نحو الوحدة والتكامل وتنسيق الأدوار لكل أبناء الولاية بمختلف انتماءاتهم السياسية دون حجر على أحد منهم، والعمل على لم الشمل، مؤكدا أن ولاية نهر النيل ستشهد تنمية وبسط للخدمات في ربوعها، معلناً تعاقد حكومته لبسط خدمات الكهرباء لقرى أبوحمد بقيمة 450 مليون جنيه واستعدادهم وجاهزيتهم لاستقبال رئيس الجمهورية في زيارته المعلنة للولاية، موضحاً أن لديهم مايقدموه للرئيس من إنجازات متعددة في مجالات التنمية وبسط الخدمات والوفاق والاتفاق والتعاضد.
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