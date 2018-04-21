أبوحمد تكرم الفريق أول محمد عطا المولي

ابوحمد في 21/4 (سونا) - كرم أهل أبوحمد اليوم بحضور الدكتور فيصل حسن إبراهيم؛ مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب وعدد من مختلف قيادات الأحزاب والفعاليات السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني؛ يتقدمم الدكتور الصادق الهادي المهدي؛ رئيس حزب الأمة والدكتور نافع علي نافع؛ القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس مجلس الأحزاب الأفريقية والأستاذة سهير أحمد صلاح أمين المرأة بالمؤتمر الشعبي؛ رئيسة هيئة نواب الشعبي بالمجلس الوطني، والأستاذ أبوالقاسم برطم؛ رئيس كتلة التغيير بالمجلس الوطني والأستاذة مريم جسور؛ رئيس اتحاد المرأة السودانية والدكتورة رجاء حسن خليفة؛ نائب الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية والدكتورة مها الشيخ بابكر؛ أمينة الإعلام والتوثيق بالحركة الإسلامية وجمع من الصحفيين والإعلاميين وقادة منظمات المجتمع المدني، كرموا رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق الفريق محمد عطا المولى .

حيث قدم اتحاد التعدين الأهلي درعاً من الذهب الخالص تكريماً للمحتفى به، كما كرمت محلية أبوحمد ومحلية البحيرة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني بنهرالنيل؛ ورئيس نادي الأمل عطبرة، كرموا الفريق أول محمد عطا بالهدايا التذكارية والدروع والمنتجات المحلية.

