أردوغان ينتقد النمسا بعد منعها الحملات الانتخابية التركية

اسطنبول 22-4-2018م (أ ف ب) - وجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، السبت، انتقادات إلى النمسا بعدما خططت لحظر أى حملات على أراضيها متعلقة بالانتخابات التركية المقررة فى يونيو، محذرا البلدان التى تحاول تقويض الديموقراطية فى بلاده "بدفع الثمن".

وكان أردوغان أعلن الاربعاء، تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة فى 24 يونيو، أى قبل عام ونصف عام من موعد هذه الانتخابات.

وأعلنت النمسا وهولندا ان حكومتيهما لن تنظرا بعين الرضا الى أى مهرجانات انتخابية محتملة لسياسيين اتراك على اراضيهما.

وفى مقابلة مع قناة "ان تى في" الخاصة انتقد اردوغان المستشار النمسوى سيباستيان كورتز الذى صرّح الجمعة ان الحملات الانتخابية "غير مرحب بها" فى بلاده وانه لن يسمح بتنظيمها، وقال اردوغان "صراع تركيا من اجل الديموقراطية لا يمكن تقييده بسهولة".

ويكتسى الاقتراع المزدوج الرئاسى والتشريعى فى تركيا اهمية كبيرة لانه سيدشن بدء سريان معظم الاجراءات التى تعزز سلطات رئيس الجمهورية، والتى كان تم اعتمادها فى استفتاء دستورى فى ابريل 2017 ونصت بالخصوص على التخلى عن منصب رئيس الحكومة.

