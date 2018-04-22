دبلوماسية أمريكية تزور سول لبحث قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية

سول 22-4-2018م ( أ ش أ)- أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ سوزان ثورنتون، سوف تزور العاصمة سول لإجراء محادثات مع نظرائها فى البلاد، ومناقشة التعاون قبل قمة الكوريتين المقررة الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة، جاء فيه " أن المسئولة الأمريكية سوف تجتمع غدا الاثنين مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا".

وتجرى ثورنتون، المسؤولة عن التحضير للقمة المرتقبة بين واشنطن وبيونج يانج ، محادثات مع لى دو هون كبير المفاوضين النوويين فى كوريا الجنوبية بعد غد الثلاثاء لتبادل وجهات النظر حول بنود جداول الأعمال المتعلقة بالشمال.

وقال مسؤولون فى الوزارة إنه من المتوقع أن يتصدر جدول الأعمال الإعلان المفاجيء لبيونج يانج عن وقف التجارب النووية والصاروخية وإغلاق موقع التجارب النووية.



