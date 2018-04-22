رئيس فنزويلا يصل هافانا للقاء الزعيم الكوبى الجديد

هافانا 22-4-2018م (رويترز)- أصبح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، السبت، أول زعيم أجنبى يجتمع مع رئيس كوبا الجديد ميجيل دياز كانيل، منذ أن أصبح رئيسا للجزيرة الشيوعية الأسبوع الماضى، مما يسلط الضوء على أهمية التحالف بين البلدين.

وأدى دياز كانيل (58 عاما) اليمين يوم الخميس ليخلف معلمه راؤول كاسترو (86 عاما) فى عملية انتقال تهدف إلى استمرار نظام الحزب الواحد دون تغيير.

ووصل مادورو إلى هافانا لتهنئته ولرسم خريطة التعاون بين البلدين المرتبطين بتحالف استراتيجى منذ عام 2000 مع وصول الزعيم الاشتراكى الراحل هوجو تشافيز إلى السلطة فى فنزويلا.

وقال مادورو لوسائل الإعلام الكوبية قبل الاجتماع مع دياز كانيل فى قصر الثورة "نأتى لنجدد الأمل ولنجدد الأحلام... وقبل كل شيء لوضع تصور للسنوات العشر المقبلة".

وفنزويلا التى تملك أكبر احتياطيات نفطية فى العالم تتبادل مع كوبا النفط مقابل خدمات طبية وفنية رغم أن الإمدادات انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية مما ألحق أضرارا بالاقتصاد الكوبى الذى يعانى بالفعل.







