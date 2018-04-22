ظريف: إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق النووى

نيويورك 22-4-2018م (أ ف ب) -حذر وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، السبت، من أنّ إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بـ"قوة" إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووى المبرم عام 2015، مشيرا إلى أن هناك "إجراءات جذرية" اخرى يجرى البحث بها إذا ما حصل ذلك.

وقال ظريف لصحفيين فى نيويورك، إنّ إيران لا تسعى إلى الحصول على قنبلة نووية لكنّ رد طهران "المحتمل" على تخلى واشنطن عن الاتفاق هو إعادة إنتاج اليورانيوم المخصب.

وطالب ترامب المشرعين الأميركيين والحلفاء الأوروبيين بإصلاح "العيوب الكارثية" الواردة فى الاتفاق النووى وإلا فإن واشنطن ستنسحب منه فى فترة قريبه قد تكون الشهر المقبل.

ويتوجه الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل إلى واشنطن الأسبوع المقبل فى زيارتين رسميتين منفصلتين تهدفان جزئيا إلى مناقشة ملف ايران مع ترامب.







