البشير يبحث مع مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي قضايا السلم والأمن في القرن الافريقي

بحر دار 22-4-2018م م ( موفد سونا) -بحث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مع مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي السفير اسماعيل شرقي قضايا السلم والامن في القرن الافريقي وتطورات الاوضاع في ليبيا .

واعرب شرقي الذي استقبله رئيس الجمهورية صباح اليوم بمقر اقامته ببحر دار في تصريحات صحفية عن تقديره للتطورات الايجابية في دارفور ومواصلة انتقاص وجود اليوناميد واعادة الكثير من المناطق الي الحكومة السودانية نسبة لاستتباب الامن والاستقرار الكبير الذي تشهده دارفور .

وهنأ سيادته رئيس الجمهورية علي الانجازات الكبيرة التي تحققت في السودان تحت قيادته مشيرا الي أن الاتحاد الافريقي سيواصل التشاور مع السودان في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.