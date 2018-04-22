رئيس الجمهورية يعود إلي البلاد بعد مشاركته في منتدي تانا

الخرطوم 22 - 4 - 2018 م ( سونا ) - عاد إلي البلاد اليوم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بعد مشاركته في النسخة السابعة لمنتدي تانا بمدينة بحر دار الأثيوبية .

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الو زراء القومي وعدد من الوزراء ووزراء الدولة .

وقال السفير عبدالله محمد إدريس وزير الدولة بالخارجية في تصريحات صحفية إن منتدي تانا الذي شارك فيه رئيس الجمهورية يختص بمناقشة قضايا السلم والأمن في إفريقيا وكان شعاره الملكية الإفريقية لقضايا السلم والأمن في إفريقيا وتمويل تنفيذ عملية الإصلاح في الإتحاد الإفريقي.

وأشار السفير إلي أن المنتدي ناقش عددا من القضايا خاصة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وقضايا الأمن وتغير المناخ في القارة الإفريقية فضلا عن مناقشة علاقة إفريقيا بالمنظمات الدولية والإقليمية تحت منظلة الإتحاد الإفريقي .

وأكد إدريس أن رئيس الجمهورية إلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أحمد أبي وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية توسيع التبادل التجاري بينهما وتعزيزالأمن والإستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية بشكل عام .

وقال إدريس إن رئيس الجمهورية أكد لرئيس وزراء إثيوبيا دعم السودان للأمن والإستقرار في إثيوبيا.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الجمهورية علي موقف السودان تجاه قضايا الأمن والإستقرارفي إثيوبيا .

وقال إن الرئيس أحمد أبي قبل الدعوة التي قدمها له البشير لزيارة السودان .

والتقي رئيس الجمهورية أيضا بمقر إقامته برئيس وزراء أثيوبيا السابق هايلي مريام ديسالين وتبادل معه العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل علي دفعها إلي الأمام .

وأوضح السفير محمد عبدالله إن رئيس الجمهورية إلتقي أيضا بالسفير إسماعيل شرفي مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي حيث تناول اللقاء عملية جمع السلاح وتخفيض وجود قوات يوناميد في دارفور فضلا عن مناقشتهما لعملية تحقيق السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والقضايا المتعلقة بجهود الآلية رفيعة المستوي التابعة للإتحاد الإفريقي .

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