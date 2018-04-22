بكري يوجه الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالتركيز على مجالات التعليم التقني والتقاني

الخرطوم 22-4-2018م(سونا)- وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ورئيس مجلس أمناء الصندوق القومي لرعاية الطلاب الفريق أول ركن بكري حسن صالح الصندوق بالتركيز في عمله على مجالات التعليم التقني والتقاني.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء بروفيسور محمد عبد الله النقرابي الأمين العام للصندوق والذي أطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية على مشروعات الصندوق خلال الفترة الماضية وما تم من تغيير في مهام الصندوق بعد المرسوم المؤقت الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي باضافة إسناد التعليم العام والتعليم التقني والتقاني لعمل الصندوق.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى جهود الصندوق في إنشاء المدن الجامعية، مبينا في هذا الصدد أن الصندوق يعمل حاليا في إنشاء 29 مدينة جامعية بولايات السودان المختلفة.

وأشار بروفيسور النقرابي إلى المشاريع المشتركة مع القائمين على أمر التعليم العام ومع بعض الولايات في تغطية الجوانب في التعليم الفني والتعليم التقني والتقاني مبينا أن اللقاء مع النائب الأول تطرق إلى ترتيبات انعقاد اجتماع مجلس أمناء الصندوق والمزمع قيامه خلال الأيام القليلة القادمة.