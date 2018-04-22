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أخبار محلية - سياسية

حزب التحرير والعدالة القومي يرحب بمبادرة الوطني حول الدستور

التاريخ : 22-04-2018 - 01:28:00 مساءً
الخرطوم22-4-2018(سونا)- رحب محمد أحمد حامد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني رئيس حزب التحرير والعدالة القومي بولاية الخرطوم بمبادرة رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني للقاء القوى السياسية في البلاد لتتوافق حول الدستور مؤكدا دعم حزب التحرير للخطوة واحترامه لها.
وقال الشايب في تصريح لوكالة السودان للانباء يجب على القوى السياسية ان تتجاوزالخلافات وتجلس وتتفق حول وضع مباديء عامه للدستور.
واقترح أن تقود القوى السياسية بحكومة الوفاق مبادرة للجلوس مع القوى السياسية الممانعة للتشاور حول الدستور مشيرا الى جاهزية رؤية الحزب الشاملة فيما يتعلق بالدستور .
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