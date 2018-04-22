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فرنسا: السلطات تخلي جزيرة مونت سان ميشيل بعد تهديد للشرطة

التاريخ : 22-04-2018 - 01:33:00 مساءً
باريس 22-4-2018م (فرانس برس)- قالت السلطات الفرنسية إنها أخلت جزيرة مونت سان ميشيل بعدما وجه رجل تهديدا للشرطة اليوم الأحد.
وذكر حاكم المقاطعة جان مارك سابات لراديو فرانس إنفو أن شاهدا سمع رجلا يطلق التهديدات بعدما دخل المزار السياحي الشهير الذي يقع في منطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا وكان ذلك حوالي الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.
وقال سابات "قررت إخلاء مون لاعتبارات أمنية ولتبديد أي شكوك حيث أننا لا نعلم غايته".
وتجذب جزيرة مونت سان ميشيل أكثر من مليون زائر سنويا ويوجد بها دير يحمل الاسم ذاته وعدد من المواقع الأخرى وتعتبر أكبر مزار سياحي فرنسي خارج باريس.
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