النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤكد أهمية إحترام الوقت والاستفادة منه في زيادة الإنتاج

الخرطوم 22-4-2018م(سونا)-أكد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي أهمية .احترام الوقت والاستفادة منه في زيادة الانتاج والإنتاجية.

جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمجلس الوزراء وفد المنظمة القومية لرعاية الوقت برئاسة المشير عبدالرحمن محمد حسن سوارالذهب الرئيس الفخري للمنظمة وبحضور الاستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة.

وأوضح المشير سوارالذهب ان المنظمة مؤسسة جديدة تهتم باحترام الوقت وتقديره مبينا أن الوقت هو عصب الحياة في تقدم الأمم .

وقال ان المنظمة تعمل علي حث الجميع لإحترام الوقت وذلك للإسهام في تقدم وازدهار البلاد.

من جانبه قال الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة ان النائب الأول أشاد بهذه الفكرة المجتمعية التي تتسق مع برامج إصلاح أجهزة الدولة وتوصيات الحوار الوطني وتعزيز القيم السودانية الأصيلة مبينا أن النائب الأول وجه المنظمة بإبتدار حملة قومية لاحترام الوقت تستهدف النشء وطلاب التعليم العام والعالي.

الي ذلك أكد العميد ركن (م) حسن عثمان ابراهيم رئيس المنظمة أهمية الوقت بإعتباره ثروة قومية إقتصادية موضحا أن النائب الأول وعد برعاية وأنشطة المنظمة وتوفير الامكانيات اللازمة لها .

