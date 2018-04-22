د. فيصل حسن يطلع على برامج وخطط ومشروعات الشرطة الشعبية والمجتمعية

الخرطوم 22-4-2018م (سونا)- اطلع دكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية على برامج وخطط ومشروعات الشرطة الشرطة الشعبية والمجتمعية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبة بالقصر الجمهوري اليوم منسق عام الشرطة الشعبية

والمجتمعية، السيد يوسف بشير الذى اوضح فى تصريحات صحفية ان اللقاء استعرض المشروعات المتكاملة للشرطة الشعبية ومشروعات العودة الطوعية في دارفور.

واشار منسق عام الشرطة الشعبية والمجتمعية، الى ان مساعد رئيس الجمهورية أكد دعمه لكافة برامج ومشروعات الشرطة الشعبية، مشيرا إلى الأدوار الإسنادية التي تقوم بها في الولايات خاصة دارفور في مجال العودة الطوعية

بجانب المساهمة في حصر الوجود الأجنبي.