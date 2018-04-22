ممتاز يشهد أداء القسم لأعضاء ‎المجالس التشريعية الجدد بكسلا

كسلا 22/4/ 2018م (سونا)- أدى أعضاء المجالس التشريعية الجدد لمحليات ولاية كسلا القسم إنفاذا لتوصيات الحوار الوطني وذلك بحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد ممتاز رئيس اللجتة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للولايات وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة الي جانب والي كسلا الاستاذ أدم جماع أدم وأعضاء حكومة الولاية ورؤساء وممثلي الاحزاب والقوي السياسية بولاية كسلا.

وقال ممتاز لدي مخاطبته فعاليات أداء مراسم القسم إن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تعني أننا في الطريق الصحيح وأن للحكومة برنامجا المرجعية الاولي فيه الوفاق الوطني وان الحوار يسير بخطي ثابته نحو تحقيق غاياته مضيفا "إننا أتينا لولاية كسلا لنقف على تنفيذ مخرجات الحوار بعد كتابتها بعد حوار طويل واتفاق وخلاف توصلنا فيه إلى أن الحل الأمثل يكون في الحوار ونبذ الحرب والعنف والاقتتال."

وأضاف ممتاز أن الهدف من قيام المجالس المحلية تطوير الحكم اللامركزي باعتباره الوسيلة المثلى في تحقيق المقاصد والتأسيس لشراكة سياسية بين الدولة والمجتمع يشارك فيه كل الشعب السوداني في السلطة بمختلف المستويات.

وقال ممتاز إن أداء القسم ليس تظاهرة سياسية ومظهرا تشريفيا وإنه مسئولية ربانية لتقديم الخدمات في المحليات وإحقاق الحق والعدل ورعاية المحتاجين مشيرا الي أن الحكم المحلي يعتبر أهم ركن في قواعد الحكم الاتحادي الذي يجد عناية خاصة ومتابعة وفق الموجهات الاتحادية للقيام بتنفيذ الخدمات وحقوق المواطنين.

وأضاف "إننا ارتضيناه في السودان لأنه النظام العادل الذي يرسي دعائم الشراكة السياسية الحقيقية بالبلاد مع المكونات والمجموعات".

وأضاف: "بدأنا الانطلاق الحقيقي نحو الاستقرار السياسي والتنمية الحقيقية" مشددا في ذلك بعدم السماح بعد اليوم بالخروج على استقرار السودان، في إشارة منه إلى أن البندقية لم تعد الوسيلة المثلى لتحقيق المطالبات وإنما عبر صناديق الاقتراع.

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