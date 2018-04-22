المؤتمر الوطني بالمركز: الجزيرة نواة وقيادة لكل الولايات في العمل التنظيمي

مدني 22-4-2018م (سونا) -

قال الأستاذ الريح عبد الباقي ممثل قطاع الاتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني بالمركز العام إن ولاية الجزيرة نواة وقيادة لكل الولايات في العمل التنظيمي والجاهزية لانتخابات 2020م وأعلن خلال مخاطبته بالمناقل الملتقى التنظيمي الثاني لأمانة الإتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة دعم قيادات الحزب بولاية الجزيرة تعزيزاً للجهود التي تبذلها وقيادة المبادرات للنهوض بحزب المؤتمر الوطني وتوحيد صفه وتماسك عضويته لتحقيق الأهداف المرجوة .

وأكد أن اللقاء عبر عن وحدة وقوة حزب المؤتمر الوطني بالجزيرة وزاد بأن تجربة الجزيرة الناضجة والناجحة في التنظيم سيتم نقلها لكل ولايات السودان.

وأشار لضرورة الاهتمام خلال المرحلة القادمة بمعاش الناس ورفع الإنتاج والتبشير بأن السودان مقبل على نهضة تنموية واقتصادية كبرى من خلال تدافع رؤوس الأموال والبيوتات التجارية العربية والأجنبية للاستثمار في السودان.

من جانبه استعرض الأستاذ نيازي محمد إبراهيم رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني بالجزيرة الشورى الواسعة التي قادها الحزب في تكوين المجالس المحلية وتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة التي جاءت معبرة عن رغبات وطموحات القواعد وأعلن أن الملتقى يستهدف الترتيب والتنظيم لانتخابات 2020م لتحقيق رغبات قواعد الحزب في انتخاب المشير عمر حسن أحمد البشير لدورة رئاسية جديدة .

وقد خرج الملتقى بجملة من التوصيات أكد من خلالها ترشيح المشير البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020م وتعزيز جهود قيادة الولاية في التنمية والخدمات وتلبية طموحات وتطلعات إنسان الجزيرة والتأكيد على وحدة وتماسك الحزب.