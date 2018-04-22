ورشة بالبرلمان حول حقوق الإنسان في السودان واليات المتابعة والرصد

الخرطوم 22-4-2018م (سونا) - نظمت لجنتا الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني اليوم ورشة عمل حول حقوق الإنسان في السودان اليات المتابعة والرصد .

وثمن دكتور محمد مختار، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني لدى مخاطبته الورشة جهود اللجنتين واهتمامهما بحقوق الإنسان وتفعيل التشريعات مشيرا الى أهمية ما تطرحه الورشة وتأثيره على السياسة الخارجية للسودان.

وتطرق الى دور المجلس الوطني الرقابي والتشريعي تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان؛ معلناً عن قيام عدد من الورش في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحريات الدينية، مؤكدا التزام المجلس الوطني بإنفاذ مخرجات الورشة ومتابعتها مع الجهاز التنفيذي.

الى ذلك أكدت الأستاذة آمال محمود، رئيس اللجنة الفرعية بالمنظمات بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني أن الورشة تهدف الى التوعية بآليات المتابعة والرصد لحقوق الإنسان في إطار قضايا حقوق الانسان ومدى تأثيرها على السودان وعلاقته بالدول الأخرى وحماية حقوق المواطنين بالدولة،

هذا وقدمت فى الورشة ورقتان؛ احدهما حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والاخري عن آليات الحماية والمراقبة الوطنية لحقوق الإنسان فى السودان.