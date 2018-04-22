المجلس الأعلى للسلام بجنوب كردفان يكمل الاستعداد لاستقبال نائب السفير الأمريكي ووفدي أيكوم والمعونة

كادوقلي 22-4-2018م (سونا) -



اطمأن المجلس الأعلى للسلام بولاية جنوب كردفان على ترتيبات زيارة نائب السفير الأمريكي والمدير القطري لمنظمة أيكوم ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للولاية خلال الأيام المقبلة وامن المجلي علي اكتمال الاستعدادات لاستقبال الوفد للوقوف على الأوضاع وجهود المجلس تجاه عملية السلام .



وقال نائب رئيس المجلس الأستاذ ياسر كباشي - في تصريحات صحفية - إن المجلس نظم عددا من الورش واللقاءات في عدد من المحليات حول نشر وبناء ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي ، مشيرا إلى منهج ورؤية وجهود المجلس في الربع الأول من العام الحالي في تصميم جملة من البرامج الخاصة في التواصل بين مواطني الطرف الآخر وحسن استقبال العائدين الفارين من مناطق الحرب والنزاع والورش المتخصصة الرامية للسلام بين مواطني المنطقة، وجعله على أرض الواقع، داعيا المانحين والمنظمات الأممية إلى توفير الدعم اللازم للمجلس ومساعدته للعب دور أكبر في المرحلة القادمة وصولا للسلام الشامل بالولاية .